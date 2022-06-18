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Минобороны РФ показало кадры работы экипажа Ка-52 по позициям и бронетехнике ВСУ

Минобороны РФ показало кадры работы экипажа Ка-52 по позициям и бронетехнике ВСУ
MOD Russia/via Globallookpress.com

Вооруженные силы России продолжают выполнять боевые задачи в рамках спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.

Так, экипажи разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 армейской авиации Западного военного округа нанесли удар по опорным пунктам и бронетехнике ВСУ. Соответствующее видео было опубликовано Минобороны РФ.

На кадрах можно увидеть, как российские военные высокоточными ракетами с дистанции более пяти километров атаковали позиции украинской армии. Все боевые маневры проходят на предельно низких высотах. Это позволяет вертолетам ВКС РФ обходить противовоздушную оборону ВСУ, констатировали в ведомстве.

Кроме этого, пилоты Ка-52 в рамках спецоперации также осуществляют воздушное прикрытие российских войск и доставку военных грузов на передовую.

вс рф ВСУ ка-52 спецоперация Украина
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RusNewsToday24
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