Минобороны РФ показало кадры работы экипажа Ка-52 по позициям и бронетехнике ВСУ

Вооруженные силы России продолжают выполнять боевые задачи в рамках спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.
Так, экипажи разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 армейской авиации Западного военного округа нанесли удар по опорным пунктам и бронетехнике ВСУ. Соответствующее видео было опубликовано Минобороны РФ.
На кадрах можно увидеть, как российские военные высокоточными ракетами с дистанции более пяти километров атаковали позиции украинской армии. Все боевые маневры проходят на предельно низких высотах. Это позволяет вертолетам ВКС РФ обходить противовоздушную оборону ВСУ, констатировали в ведомстве.
Кроме этого, пилоты Ка-52 в рамках спецоперации также осуществляют воздушное прикрытие российских войск и доставку военных грузов на передовую.