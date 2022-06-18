Минобороны РФ показало кадры работы экипажа Ка-52 по позициям и бронетехнике ВСУ

На кадрах можно увидеть, как российские военные высокоточными ракетами с дистанции более пяти километров атаковали позиции украинской армии. Все боевые маневры проходят на предельно низких высотах. Это позволяет вертолетам ВКС РФ обходить противовоздушную оборону ВСУ, констатировали в ведомстве.