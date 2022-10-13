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Минобороны РФ показало кадры применения боеприпаса «Ланцет» по ВСУ

Минобороны РФ показало кадры применения боеприпаса «Ланцет» по ВСУ
Global Look Press | Kalashnikov Media

Министерство обороны России показало видео применения Вооруженными силами РФ модернизированного барражирующего боеприпаса «Ланцет» по машине с украинскими военными, сообщает РИА Новости.

На кадрах с ракурса головки самонаведения видно, как дрон приближается к стоящему на обочине внедорожнику, окруженному украинскими солдатами. При смене кадра на съемку с другого беспилотника эта же машина видна сверху. К автомобилю ВСУ сбоку подлетает «Ланцет» и точным ударом поражает цель.

Украинские военные успели в последний момент отбежать от внедорожника, но их накрыло взрывом.

Ранее аналитик Михаил Ходаренок перечислил преимущества дрона-камикадзе «Ланцет-3». Эксперт отметил, что российский боеприпас имеет ряд преимуществ перед американскими аналогами.

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RusNewsToday24
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