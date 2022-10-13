Минобороны РФ показало кадры применения боеприпаса «Ланцет» по ВСУ

Министерство обороны России показало видео применения Вооруженными силами РФ модернизированного барражирующего боеприпаса «Ланцет» по машине с украинскими военными, сообщает РИА Новости.
На кадрах с ракурса головки самонаведения видно, как дрон приближается к стоящему на обочине внедорожнику, окруженному украинскими солдатами. При смене кадра на съемку с другого беспилотника эта же машина видна сверху. К автомобилю ВСУ сбоку подлетает «Ланцет» и точным ударом поражает цель.
Украинские военные успели в последний момент отбежать от внедорожника, но их накрыло взрывом.
Ранее аналитик Михаил Ходаренок перечислил преимущества дрона-камикадзе «Ланцет-3». Эксперт отметил, что российский боеприпас имеет ряд преимуществ перед американскими аналогами.