Страны коллективного Запада активно передают Украине военную помощь. Войска ВСУ получают вооружение, боеприпасы и амуницию. Однако Киев регулярно просит США и Европу нарастить поставки, включая тяжелую боевую технику.

Российские войска продолжают выполнение боевых задач в ходе спецоперации на Украине, в том числе ликвидацию поставляемого из США и стран Европы вооружения.