Российские войска продолжают выполнение боевых задач в ходе спецоперации на Украине, в том числе ликвидацию поставляемого из США и стран Европы вооружения.
Военные ВС РФ нанесли удар по норвежской самоходной установке М109А3, предоставленной ВСУ Западом. Министерство обороны России поделилось видеороликом уничтожения иностранной гаубицы.
Страны коллективного Запада активно передают Украине военную помощь. Войска ВСУ получают вооружение, боеприпасы и амуницию. Однако Киев регулярно просит США и Европу нарастить поставки, включая тяжелую боевую технику.