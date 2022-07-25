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Минобороны РФ планирует на законодательном уровне изменить правила прохода по Севморпути

Минобороны РФ планирует на законодательном уровне изменить правила прохода по Севморпути
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Министерство обороны России выступило с инициативой об изменении правил прохода по Северному морскому пути в рамках федерального закона «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации».

По информации РБК, соответствующий законопроект уже одобрен профильной правительственной комиссией.

Предложение ведомства подразумевает внесение в закон пункта, согласно которому иностранные военные и государственные суда смогут заходить в акваторию Севморпути только после предварительного согласования. Запрос будет осуществляться по дипломатическим каналам не позднее чем за 90 дней до предполагаемого захода.

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