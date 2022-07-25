Минобороны РФ планирует на законодательном уровне изменить правила прохода по Севморпути

Предложение ведомства подразумевает внесение в закон пункта, согласно которому иностранные военные и государственные суда смогут заходить в акваторию Севморпути только после предварительного согласования. Запрос будет осуществляться по дипломатическим каналам не позднее чем за 90 дней до предполагаемого захода.