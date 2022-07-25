Минобороны РФ планирует на законодательном уровне изменить правила прохода по Севморпути

Министерство обороны России выступило с инициативой об изменении правил прохода по Северному морскому пути в рамках федерального закона «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации».
По информации РБК, соответствующий законопроект уже одобрен профильной правительственной комиссией.
Предложение ведомства подразумевает внесение в закон пункта, согласно которому иностранные военные и государственные суда смогут заходить в акваторию Севморпути только после предварительного согласования. Запрос будет осуществляться по дипломатическим каналам не позднее чем за 90 дней до предполагаемого захода.