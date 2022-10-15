Минобороны РФ озвучило реальное число потерь ВСУ в ходе спецоперации

Российские военные в Донбассе не перестают призывать украинских боевиков сложить оружие. Военкор Александр Сладков показал видео, на котором было озвучено реальное число погибших военных ВСУ.
Согласно данным Минобороны РФ, потери ВСУ составляют 123 133 человек. Кроме того, российские военные на видео указали, что число погибших украинских силовиков ежедневно растет и варьируется от 700 до 1000 человек.
Напомним, с 24 февраля Россия проводит на Украине спецоперацию. Власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью из-за эскалации конфликта в Донбассе – ВСУ стали наращивать военное присутствие в регионе и были нацелены на силовое решение многолетнего противостояния. Президент Владимир Путин отмечал, что спецоперация на Украине стала для России вынужденным шагом.
Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся точечно и исключительно по военным объектам Украины — мирному населению со стороны российских войск ничего не угрожает.