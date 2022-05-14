Минобороны РФ отчиталось об успехах российских войск в ходе 80-го дня спецоперации на Украине

Отмечается, что за минувшие сутки ВКС РФ с помощью высокоточных ракет поразили 28 опорных пунктов противника и два склада боеприпасов. Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией были нанесены удары по 33 районам сосредоточения военнослужащих и техники украинских войск. В течение дня были уничтожены до 90 националистов и выведены из строя 18 единиц вражеской техники.