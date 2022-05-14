Минобороны РФ отчиталось об успехах российских войск в ходе 80-го дня спецоперации на Украине

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В Министерстве обороны России рассказали о последних достижениях российской армии в ходе 80-го дня спецоперации по демилитаризации Украины.
Отмечается, что за минувшие сутки ВКС РФ с помощью высокоточных ракет поразили 28 опорных пунктов противника и два склада боеприпасов. Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией были нанесены удары по 33 районам сосредоточения военнослужащих и техники украинских войск. В течение дня были уничтожены до 90 националистов и выведены из строя 18 единиц вражеской техники.
Подчеркивается, что ракетные войска ликвидировали 28 артиллерийских подразделений, в том числе вывели из строя пусковую установку РСЗО «Смерч». Российские артиллеристы поразили шесть пунктов управления ВСУ и 178 районов сосредоточения живой силы и техники противника.
В Минобороны РФ добавили, что российские системы ПВО также сбили шесть украинских БПЛА. Кроме того, были перехвачены одна украинская ракета «Точка-У» и три реактивных снаряда «Смерч».