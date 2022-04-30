Минобороны РФ отчиталось об уничтожении украинского Су-25 в небе над Херсонской областью

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Украинские самолет Су-25 сбит в небе над Херсонской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
По полученным данным, самолет был уничтожен средствами ПВО. Также сообщается о ликвидации командного пункта в районе населенного пункта Покровское.
За день уничтожено пять складов боеприпасов и горючего ВСУ, а также 17 объектов украинской военной инфраструктуры, включая пять огневых позиций артиллерии и установок РЗСО.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.