Минобороны РФ отчиталось об уничтожении пункта иностранных наемников в Одесской области

Российские военные ликвидировали пункт дислокации иностранных наемников, нанеся ракетный удар по объекту. Подробности на брифинге рассказал Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны России.
«В районе Дачное Одесской области в результате ракетного удара уничтожен пункт дислокации иностранных наёмников», — пояснил он.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.