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Минобороны РФ отчиталось об уничтожении пункта иностранных наемников в Одесской области

Минобороны РФ отчиталось об уничтожении пункта иностранных наемников в Одесской области
globallookpress/facebook.com/mod.mil.rus

Российские военные ликвидировали пункт дислокации иностранных наемников, нанеся ракетный удар по объекту. Подробности на брифинге рассказал Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны России.

«В районе Дачное Одесской области в результате ракетного удара уничтожен пункт дислокации иностранных наёмников», — пояснил он.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.

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