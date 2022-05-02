Минобороны РФ отчиталось об уничтожении почти 700 беспилотников ВСУ

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Минобороны России сообщило о количестве военной техники, которая была уничтожена с начала специальной военной операции на Украине.
В частности, было выведено из строя 2760 танков и прочих бронированных боевых машин, 2578 единиц специальной автомобильной военной техники. Кроме того, российские военные ликвидировали 316 установок реактивных систем залпового огня (РСЗО), 285 зенитных ракетных комплексов (ЗРК), 1246 минометов и орудий полевой артиллерии. Также были уничтожены 112 вертолетов, 146 самолетов и 690 беспилотных летательных аппаратов.
Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что пилоты ВКС РФ в течение одного дня поразили 13 опорных пунктов концентрации живой силы противника. Генерал-майор уточнил, что кроме личного состава была уничтожена военная техника украинских войск.