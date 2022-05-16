Минобороны РФ опубликовало кадры работы боевых расчетов 120-мм минометов по позициям ВСУ

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Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы расчетов 120-мм минометов в ходе специальной военной операции.
Как отметили российские артиллеристы, из основных и значимых целей за последнее время были уничтоженные танки и боевые машины украинской пехоты. Наряду с этим, военные ВС РФ продолжают вести контрбатарейную борьбу, ликвидируя минометные и орудийные расчеты украинских военнослужащих.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Ранее Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что при выполнении спецоперации удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает.
Однако фейки от Украины и Европы являются частью информационной войны, поэтому появляются с завидной частотой. Многие из них уже были разоблачены. Минобороны сообщило, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя, несмотря на информационный шум.