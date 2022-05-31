Минобороны РФ опубликовало кадры ночной работы российских комплексов «Град» по позициям ВСУ

На кадрах показана работа расчетов российской РСЗО при выполнении ночных огневых задач. В ходе спецоперации ВС РФ наносят удары по опорным пунктам и укрепрайонам ВСУ. Также уничтожаются артиллерийские батареи, оружие и бронетехника Вооруженных сил Украины.