Минобороны РФ опубликовало кадры ночной работы российских комплексов «Град» по позициям ВСУ

Вооруженные силы России продолжают выполнять задачи по денацификации и демилитаризации Украины в рамках проведения спецоперации. Об этом сообщает Минобороны РФ.
По данным ведомства, российские войска открыли огонь по позициям украинской армии из реактивной системы залпового огня «Град». Соответствующее видео было опубликовано пресс-службой министерства.
На кадрах показана работа расчетов российской РСЗО при выполнении ночных огневых задач. В ходе спецоперации ВС РФ наносят удары по опорным пунктам и укрепрайонам ВСУ. Также уничтожаются артиллерийские батареи, оружие и бронетехника Вооруженных сил Украины.