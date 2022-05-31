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Минобороны РФ опубликовало кадры ночной работы российских комплексов «Град» по позициям ВСУ

Минобороны РФ опубликовало кадры ночной работы российских комплексов «Град» по позициям ВСУ
vitalykuzmin.net/Vitaly V. Kuzmin/CC BY-SA 4.0

Вооруженные силы России продолжают выполнять задачи по денацификации и демилитаризации Украины в рамках проведения спецоперации. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, российские войска открыли огонь по позициям украинской армии из реактивной системы залпового огня «Град». Соответствующее видео было опубликовано пресс-службой министерства.

На кадрах показана работа расчетов российской РСЗО при выполнении ночных огневых задач. В ходе спецоперации ВС РФ наносят удары по опорным пунктам и укрепрайонам ВСУ. Также уничтожаются артиллерийские батареи, оружие и бронетехника Вооруженных сил Украины. 

вс рф ВСУ град Украина
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