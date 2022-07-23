Минобороны РФ опубликовало эффектное видео контрбатарейной борьбы против ВСУ в Донбассе

Минобороны РФ опубликовало эффектное видео контрбатарейной борьбы в ДНР. На кадрах видно, как российские расчеты РСЗО кучно бьют по украинским артиллерийским позициям близ линии соприкосновения.
Сообщается, что точными ударами были подавлены взводы украинских РСЗО «Град», установок «Мста-С» и «Мста-Б», гаубиц Д-20 и САУ «Гвоздика».
С начала спецоперации ВС РФ на Украине российские военные поразили свыше 500 украинских РСЗО и около 1500 артиллерийских орудий. В их числе четыре американских системы HIMARS, десятки гаубиц M777 и другое оружие, поставленное странами НАТО.