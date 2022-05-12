Минобороны РФ огласило потери ВСУ на конец 78-го дня спецоперации

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ВС РФ продолжают достигать всех поставленных задач в рамках специальной военной операции на Украине. Минобороны РФ опубликовало обновленный список потерь ВСУ к концу 78-го дня спецоперации.
Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков в четверг вечером заявил, что ВС РФ поразили за сутки четыре пункта управления ВСУ и 38 районов сосредоточения живой силы и военной техники. Также были взорваны четыре склада боеприпасов в окрестностях Соледара. В Харьковской области была ликвидировала американская станция контрбатарейной борьбы.
«В результате ударов уничтожены более 170 националистов, выведена из строя 41 единица военной техники», — рассказали в министерстве.
Силы ВКС РФ тем временем совершили десятки боевых вылетов и поразили склад горючего в районе Врубовки. Подразделения артиллерии обстреляли 14 пунктов управления ВСУ и еще семь батарей. Помимо этого, в поселке Долина была уничтожена установка С-300. Над Глубоким, Липцами, Донецком и Александровкой были подбиты четыре украинских беспилотника. Над островом Змеиный системы ПВО перехватили три ракеты тактических комплексов «Точка-У».
Общее число уничтоженных за все время спецоперации самолетов достигло 164 единицы, помимо этого, были поражены 125 вертолетов, 827 беспилотников, 304 зенитных установки и 366 РСЗО.