Минобороны РФ огласило потери ВСУ на конец 78-го дня спецоперации

Силы ВКС РФ тем временем совершили десятки боевых вылетов и поразили склад горючего в районе Врубовки. Подразделения артиллерии обстреляли 14 пунктов управления ВСУ и еще семь батарей. Помимо этого, в поселке Долина была уничтожена установка С-300. Над Глубоким, Липцами, Донецком и Александровкой были подбиты четыре украинских беспилотника. Над островом Змеиный системы ПВО перехватили три ракеты тактических комплексов «Точка-У».