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Минобороны РФ объявило о начале масштабных оперативных учений на Балтийском флоте

Минобороны РФ объявило о начале масштабных оперативных учений на Балтийском флоте

Военнослужащие Балтийского флота примут участие в масштабных оперативных учениях, которые стартовали на Балтике в рамках плана подготовки сил ВМФ РФ на 2022 год. Маневры пройдут под руководством командующего Балтфлотом вице-адмирала Виктора Лиины.

Согласно информации военного ведомства, в Балтийское море для участия в оперативных учениях вышли порядка 60 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения. Помимо этого, в регион вылетели более 40 самолетов и вертолетов.  

Ранее сообщалось, что на Балтийском флоте прошли маневры по противодействию подводным диверсионным силам и средствам с привлечением патрульных катеров и быстроходных лодок, передает RT.

балтийский флот балтийское море ВМФ РФ Учения
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RusNewsToday24
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