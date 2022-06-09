Минобороны РФ объявило о начале масштабных оперативных учений на Балтийском флоте

Военнослужащие Балтийского флота примут участие в масштабных оперативных учениях, которые стартовали на Балтике в рамках плана подготовки сил ВМФ РФ на 2022 год. Маневры пройдут под руководством командующего Балтфлотом вице-адмирала Виктора Лиины.
Согласно информации военного ведомства, в Балтийское море для участия в оперативных учениях вышли порядка 60 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения. Помимо этого, в регион вылетели более 40 самолетов и вертолетов.
Ранее сообщалось, что на Балтийском флоте прошли маневры по противодействию подводным диверсионным силам и средствам с привлечением патрульных катеров и быстроходных лодок, передает RT.