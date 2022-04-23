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    Минобороны РФ обновило данные об уничтоженных объектах Украины в ходе спецоперации

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Минобороны РФ обновило данные об уничтоженных объектах Украины в ходе спецоперации

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    Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Оборонное ведомство России назвало точные цифры уничтоженных
    объектов Украины с самого начала специальной операции по защите населения
    Донбасса.

    По имеющимся данным, силами российской армии уничтожены 141
    самолет, 110 вертолетов, 538 беспилотных летательных аппаратов, 261 зенитный
    ракетный комплекс, 2471 танк, 274 установки реактивных систем залпового огня,
    1075 орудий полевой артиллерии и минометов, 2311 единиц специальной военной
    автомобильной техники. Такие сведения появились к 23 апреля.

    Напомним, что спецоперация на Украине продолжается с 24
    февраля. Несколькими днями ранее стало известно, что российские и
    республиканские силы взяли под полный контроль Мариуполь. Решение о штурме завода
    «Азовсталь» изменили на блокировку боевиков на территории предприятия.

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