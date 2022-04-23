Минобороны РФ обновило данные об уничтоженных объектах Украины в ходе спецоперации

Напомним, что спецоперация на Украине продолжается с 24

февраля. Несколькими днями ранее стало известно, что российские и

республиканские силы взяли под полный контроль Мариуполь. Решение о штурме завода

«Азовсталь» изменили на блокировку боевиков на территории предприятия.