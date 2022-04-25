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    Минобороны РФ обнародовало видео боевого применения вертолетов Ми-8 на Украине

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Минобороны РФ обнародовало видео боевого применения вертолетов Ми-8 на Украине

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    MOD Russia/via Globallookpress.com

    Видео с вертолетами Ми-8 Воздушно-космических сил РФ, которые выполняют боевые задачи в ходе спецоперации на Украине, было опубликовано в Сети.

    Кадры, на которых экипажи Ми-8 прикрывают воинские колонны, обнародовало Министерство обороны России. На них можно увидеть, как вертолеты на малых и предельно малых высотах выполняют групповые полеты.

    Кроме того, на видео запечатлена отработка маневров ухода от ракет класса «воздух — воздух» и «земля — воздух».

    Ранее Ura.ru сообщало, что командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин наградил медалями российских солдат, которые участвуют в спецоперации на Украине.

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