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Минобороны РФ обнародовало кадры уничтожения базы иностранных наемников в Николаевской области

Минобороны РФ обнародовало кадры уничтожения базы иностранных наемников в Николаевской области
Федеральное агентство новостей

Министерство обороны России обнародовало кадры высокоточного ракетного удара по базе иностранных наемников в Николаевской области и пункту размещения радиолокационной станции наведения зенитно-ракетной системы С-300 ВСУ.

Кроме этого, за последние сутки было уничтожено шесть пунктов управления ВСУ, шесть складов с вооружением и боеприпасами, на которых хранились артиллерийские снаряды и противотанковые ракетные комплексы иностранного производства.

В районе города Дзержинск и поселка Ленинское в ДНР контрбатарейной борьбой были подавлены три артиллерийских взвода украинских националистов. Также ВС РФ в Николаевской области уничтожили взвод реактивных систем залпового огня «Град».

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