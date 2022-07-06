Минобороны РФ обнародовало кадры уничтожения базы иностранных наемников в Николаевской области

Министерство обороны России обнародовало кадры высокоточного ракетного удара по базе иностранных наемников в Николаевской области и пункту размещения радиолокационной станции наведения зенитно-ракетной системы С-300 ВСУ.
Кроме этого, за последние сутки было уничтожено шесть пунктов управления ВСУ, шесть складов с вооружением и боеприпасами, на которых хранились артиллерийские снаряды и противотанковые ракетные комплексы иностранного производства.
В районе города Дзержинск и поселка Ленинское в ДНР контрбатарейной борьбой были подавлены три артиллерийских взвода украинских националистов. Также ВС РФ в Николаевской области уничтожили взвод реактивных систем залпового огня «Град».