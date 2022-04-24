Минобороны РФ обнародовало данные о количестве потерь Нацгвардии Украины

Также приводятся сведения о 107 дезертирах, 16 попавших в плен и семи пропавших без вести украинских военных. Эти данные приводятся на 29 марта. При этом на прошлой деле в Минобороны РФ отметили, что с начала спецоперации ВС РФ безвозвратные потери украинской армии составляют 23 367 человек.