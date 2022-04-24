Минобороны РФ обнародовало данные о количестве потерь Нацгвардии Украины

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Министерство обороны России поделилось новыми данными о количестве потерь и дезертиров среди личного состава Нацгвардии Украины.
В Telegram-канале МО РФ отмечается, что сведения получены из реальных украинских документов. В войсковых частях нацгвардии 3033, 3005, 3035, 3028 и 3011 погибшими значатся 27 человек.
Также приводятся сведения о 107 дезертирах, 16 попавших в плен и семи пропавших без вести украинских военных. Эти данные приводятся на 29 марта. При этом на прошлой деле в Минобороны РФ отметили, что с начала спецоперации ВС РФ безвозвратные потери украинской армии составляют 23 367 человек.
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