Минобороны РФ: обмен пленными с Украиной проведен по прямому указанию Путина

Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле «144 на 144». Об этом рассказали в Минобороны РФ.
Как подчеркнул официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков, обмен состоялся по прямому указанию президента России Владимира Путина. Обмен произошел в среду, 29 июня.
«Он был организован и проведен по прямому указанию Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации, поскольку жизни, здоровье, освобождение наших военнослужащих, бойцов Донецкой и Луганской народных республик, которые составляют большинство возвращенных, — это самая главная задача», — отметили в МО РФ.
Также в военном ведомстве добавили, что в плену у Вооруженных сил России находится свыше шести тысяч украинских бойцов.