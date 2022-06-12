Минобороны РФ назвало имена еще трех героев спецоперации на Украине

Подразделение Донгака в ходе строительства переправы столкнулось с противником и вступило в бой с превосходящими силами. Командующий был тяжело ранен в бою. Тогда старший сержант вынес офицера с поля боя и принял командование на себя. Под его руководством было не только отбито нападение, но и уничтожено 15 националистов.