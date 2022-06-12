Минобороны РФ назвало имена еще трех героев спецоперации на Украине

Российские военнослужащие продолжают демонстрировать высокий профессионализм и мужество в ходе проведения спецоперации на Украине. Минобороны РФ назвало имена еще трех солдат, отличившихся выдержкой.
Ведомство обновило список героев спецоперации и включило в него новые имена, ими стали: старший сержант Мерген Донгак, старший лейтенант Владимир Иванкин и рядовой Валерий Кулябин.
Подразделение Донгака в ходе строительства переправы столкнулось с противником и вступило в бой с превосходящими силами. Командующий был тяжело ранен в бою. Тогда старший сержант вынес офицера с поля боя и принял командование на себя. Под его руководством было не только отбито нападение, но и уничтожено 15 националистов.
Старший лейтенант Иванкин в составе расчета должен был организовать оборону и удержать важную переправу. Боец вместе с отрядом столкнулся с противником и был вынужден принять бой. Оценив ситуацию, Иванкин разместил расчет на позициях и нанес по подразделению националистов сосредоточенный удар, не дав им прорваться к переправе. Действия лейтенанта позволили сохранить жизнь его подчиненным, а враг понес потери, которые вынудили ВСУ отступить.
Рядовой Валерий Кулябин был удостоен внесения в список героев за проявленную храбрость. Кулябин двигался в составе колонны техники, когда обнаружила группу из 20 националистов с ПТУР и гранатометами. Рядовой предупредил об угрозе командование, после чего занял выгодную позицию и уничтожил пять националистов, включая гранатометчика.