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Минобороны РФ: националисты при отступлении подожгли скит Святогорской лавры

Минобороны РФ: националисты при отступлении подожгли скит Святогорской лавры
Минобороны Украины

Украинские националисты при отступлении подожгли деревянный скит Святогорской лавры, заявили в Минобороны РФ.

В субботу, 4 июня, российское ведомство сообщило, что ВС РФ не вели никаких боевых действий в районе Святогорского историко-архитектурного заповедника, однако украинские националисты не постеснялись поджечь скит при помощи зажигательных боеприпасов и пулемета.

«После совершенного поджога украинские националисты на большой скорости уехали в южном направлении, в сторону подконтрольного украинским войскам населенного пункта Сидорово», — отметили в Минобороны РФ. 

Ранее российская сторона отмечала, что при отступлении украинские военные и нацбаты активно минируют местность и оставляют растяжки даже в местах, где играют дети. 

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