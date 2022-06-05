Минобороны РФ: националисты при отступлении подожгли скит Святогорской лавры

В субботу, 4 июня, российское ведомство сообщило, что ВС РФ не вели никаких боевых действий в районе Святогорского историко-архитектурного заповедника, однако украинские националисты не постеснялись поджечь скит при помощи зажигательных боеприпасов и пулемета.