Минобороны РФ: националисты при отступлении подожгли скит Святогорской лавры

Украинские националисты при отступлении подожгли деревянный скит Святогорской лавры, заявили в Минобороны РФ.
В субботу, 4 июня, российское ведомство сообщило, что ВС РФ не вели никаких боевых действий в районе Святогорского историко-архитектурного заповедника, однако украинские националисты не постеснялись поджечь скит при помощи зажигательных боеприпасов и пулемета.
«После совершенного поджога украинские националисты на большой скорости уехали в южном направлении, в сторону подконтрольного украинским войскам населенного пункта Сидорово», — отметили в Минобороны РФ.
Ранее российская сторона отмечала, что при отступлении украинские военные и нацбаты активно минируют местность и оставляют растяжки даже в местах, где играют дети.