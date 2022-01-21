Минобороны РФ направило два дивизиона ЗРК С-400 на учения в Белоруссию

Минобороны РФ направило два дивизиона ЗРК С-400 на учения в Белоруссию Новости
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Российские зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф» будут задействованы в маневрах на территории Белоруссии, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

По данным ведомства, два дивизиона С-400 из состава сил противовоздушной обороны ВВО уже направлены по железной дороге с Дальнего Востока.

«Два дивизиона зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа, задействованные в проверке сил реагирования Союзного государства, совершили марш на станцию погрузки в Хабаровском крае, где осуществили погрузку техники на железнодорожные платформы», — говорится в сообщении.

Подразделениям ПВО предстоит совершить марш на незнакомые полигоны Белоруссии комбинированным способом на железнодорожном транспорте и своим ходом.

 
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