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    Минобороны РФ: летчики ВКС России за прошедшую ночь уничтожили 66 военных объектов Украины

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Минобороны РФ: летчики ВКС России за прошедшую ночь уничтожили 66 военных объектов Украины

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    riafan.ru

    Воздушно-космические силы России за прошедшую ночь уничтожили 66 военных объектов
    украинских националистов. Об этом сообщает Минобороны РФ.

    В оборонном ведомстве уточнили, что пилоты ВКС РФ поразили три
    командных пункта, 58 районов сосредоточения живой силы и военной
    техники ВСУ.

    Также
    в ходе спецоперации на Украине российскими военными было уничтожено три склада ракетно-артиллерийского
    вооружения противника в районах населенных пунктов Александровка, Комар и
    Богатырь.

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