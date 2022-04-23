Минобороны РФ: летчики ВКС России за прошедшую ночь уничтожили 66 военных объектов Украины

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Воздушно-космические силы России за прошедшую ночь уничтожили 66 военных объектов
украинских националистов. Об этом сообщает Минобороны РФ.
В оборонном ведомстве уточнили, что пилоты ВКС РФ поразили три
командных пункта, 58 районов сосредоточения живой силы и военной
техники ВСУ.
Также
в ходе спецоперации на Украине российскими военными было уничтожено три склада ракетно-артиллерийского
вооружения противника в районах населенных пунктов Александровка, Комар и
Богатырь.
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