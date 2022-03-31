Минобороны РФ: Киев не контролирует националистов

globallookpress.com/Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

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globallookpress.com/Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com

Правительство Украины не может контролировать
националистических боевиков. Об этом заявило Министерство обороны России.

Представители ведомства отметили, что из-за действий
силовиков не удалось организовать работу гуманитарного коридора. В четверг
мирное население должно было быть эвакуировано из Мариуполя в Запорожье, но
этого не произошло.

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео, на котором беженка
из Мариуполя рассказала, что националисты прикрывались мирными жителями как
живым щитом. По ее словам, члены батальона «Азов» (против его представителей в
РФ заведены уголовные дела) не выпускали людей и не давали им воды. Так,
жителям города вместе с маленькими детьми пришлось просидеть 15 суток в подвале
в нечеловеческих условиях.

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