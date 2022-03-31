Минобороны РФ: Киев не контролирует националистов

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео, на котором беженка

из Мариуполя рассказала, что националисты прикрывались мирными жителями как

живым щитом. По ее словам, члены батальона «Азов» (против его представителей в

РФ заведены уголовные дела) не выпускали людей и не давали им воды. Так,

жителям города вместе с маленькими детьми пришлось просидеть 15 суток в подвале

в нечеловеческих условиях.