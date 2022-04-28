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    Минобороны РФ информировало о ликвидации 609 украинских БПЛА во время спецоперации

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Минобороны РФ информировало о ликвидации 609 украинских БПЛА во время спецоперации

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    Prt Scr youtube.com/ Минобороны России

    Российская армия с начала проведения спецоперации на Украине ликвидировала 7614 объектов военной инфраструктуры. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. 

    Вооруженные силы России с 24 февраля поразили на территории Украины 141 самолет, 111 вертолетов, 609 беспилотников и 275 ЗРК. В МО РФ сообщили об уничтожении 2616 танков и 297 установок реактивных систем залпового огня. Также Украина лишилась 1139 орудий полевой артиллерии и 2426 единиц спецтехники.

    Ранее Конашенков заявил, что российские ПВО в ночь с 26 на 27 апреля сбили 18 беспилотников ВСУ. Также им удалось ликвидировать ракету «Точка-У».

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