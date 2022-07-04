Минобороны РФ доложило о последних достижениях российских войск в спецоперации на Украине

Украинская армия в боях с подразделениями ВС РФ и НМ ЛДНР продолжает нести большие потери на всех направлениях.
В сообщении Минобороны РФ говорится, что за прошедшие сутки ВВС Украины потеряли самолет Су-25. Российские ВКС высокоточным оружием также уничтожили около 200 украинских силовиков и 19 единиц техники, семь пунктов управления, два склада боеприпасов и две батареи РСЗО «Град» противника.
Отмечается, что в результате успешного наступления российских войск командование ВСУ потеряло управление подразделениями четырех бригад, отступающих из ЛНР. Кроме того, системами противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие 24 часа были сбиты восемь вражеских беспилотников и перехвачены 11 снарядов РСЗО «Ураган», выпущенных украинскими войсками по ЛНР и ДНР.