Минобороны РФ доложило о последних достижениях российских войск в спецоперации на Украине

Отмечается, что в результате успешного наступления российских войск командование ВСУ потеряло управление подразделениями четырех бригад, отступающих из ЛНР. Кроме того, системами противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие 24 часа были сбиты восемь вражеских беспилотников и перехвачены 11 снарядов РСЗО «Ураган», выпущенных украинскими войсками по ЛНР и ДНР.