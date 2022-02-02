Минобороны РФ до 2024 года закупит более трех тысяч новейших самозарядных пистолетов «Удав»

Минобороны РФ до 2024 года закупит более трех тысяч новейших самозарядных пистолетов «Удав» Новости
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Министерство обороны России до 2024 года произведет закупку более трех тысяч новейших самозарядных пистолетов «Удав».

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на собственные источники в оборонно-промышленном комплексе страны, в войска будут поставляться пистолеты в двух модификациях.

«Ожидается, что в оставшиеся три года текущей ГПВ госзаказчик закупит более трех тысяч пистолетных комплексов "Удав" в модификациях для войск (6П72) и спецподразделений (6П72-1)», — рассказал собеседник журналистов.

Он уточнил, что основные отгрузки состоятся уже в 2022 году. Это будет первая крупная серийная поставка пистолетов в Вооруженные силы РФ.

 
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