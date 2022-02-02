Минобороны РФ до 2024 года закупит более трех тысяч новейших самозарядных пистолетов «Удав»

Министерство обороны России до 2024 года произведет закупку более трех тысяч новейших самозарядных пистолетов «Удав».

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на собственные источники в оборонно-промышленном комплексе страны, в войска будут поставляться пистолеты в двух модификациях.

«Ожидается, что в оставшиеся три года текущей ГПВ госзаказчик закупит более трех тысяч пистолетных комплексов "Удав" в модификациях для войск (6П72) и спецподразделений (6П72-1)», — рассказал собеседник журналистов.

Он уточнил, что основные отгрузки состоятся уже в 2022 году. Это будет первая крупная серийная поставка пистолетов в Вооруженные силы РФ.

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