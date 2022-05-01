Минобороны РФ: благодаря инициативе Путина удалось эвакуировать 80 гражданских с «Азовстали»

Все эвакуированные граждане направлены в населенный пункт Безымянное, где им предоставили ночлег, питание и необходимую медицинскую помощь. Также в Минобороны подчеркнули, что тех жителей, которые изъявили желание выехать в подконтрольные Киеву районы, были переданы представителям ООН и Международного Комитета Красного Креста.