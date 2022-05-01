Минобороны РФ: благодаря инициативе Путина удалось эвакуировать 80 гражданских с «Азовстали»

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Вооруженные силы России смогли эвакуировать 80 мирных жителей с территории металлургического комбината «Азовсталь» благодаря президенту РФ Владимиру Путину.
По данным Министерства обороны России, именно инициатива российского лидера помогла вызволить с предприятия гражданских лиц, среди которых присутствуют женщины и дети. В ведомстве напомнили, что мирные жители удерживались на территории предприятия украинскими националистами.
Все эвакуированные граждане направлены в населенный пункт Безымянное, где им предоставили ночлег, питание и необходимую медицинскую помощь. Также в Минобороны подчеркнули, что тех жителей, которые изъявили желание выехать в подконтрольные Киеву районы, были переданы представителям ООН и Международного Комитета Красного Креста.