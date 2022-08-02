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Минобороны РФ: батальон 56-й бригады ВСУ почти полностью ликвидирован

Минобороны РФ: батальон 56-й бригады ВСУ почти полностью ликвидирован
Федеральное агентство новостей

Батальон украинской мотопехоты был расстрелян при отступлении своими же артиллеристами. Об этом сообщили в Минобороны России.

По информации ведомства, 21-й батальон 56-й мотопехотной бригады ВСУ, понесший потери в районе населенного пункта Пески, подвергся артиллерийскому обстрелу украинских войск в ходе отступления в район населенного пункта Водяное.

В результате батальон мотопехоты практически полностью ликвидирован, сказано в официальном сообщении Минобороны РФ.

Напомним, с 24 февраля Россия проводит на Украине спецоперацию. Власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью из-за эскалации конфликта в Донбассе – ВСУ стали наращивать военное присутствие в регионе и были нацелены на силовое решение многолетнего противостояния. Президент Владимир Путин отмечал, что спецоперация на Украине стала для России вынужденным шагом.

Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся точечно и исключительно по военным объектам Украины — мирному населению со стороны российских войск ничего не угрожает.

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