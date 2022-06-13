Минобороны продемонстрировало работу «Смерчей» в рамках спецоперации

Сообщается, что технические средства разведки подтвердили данные сведения. При помощи расчетов РСЗО «Смерч» был совершен залповый пуск и успешно ликвидированы склады противника.

На опубликованных материалах можно увидеть работу расчетов реактивных систем залпового огня «Смерч» по военной инфраструктуре украинских военнослужащих. Согласно информации разведки, ВСУ сосредоточили боеприпасы, различную военную технику и вооружение, предназначенные для снабжения группировки их войск.

Российские вооруженные силы активно используют реактивные системы залпового огня «Смерч» в рамках специальной военной операции на Украине. Кадрами их работы поделилось Министерство обороны страны в своем Telegram-канале .