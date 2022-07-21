Минобороны Португалии отправило на Украину более 300 тонн военной помощи

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты планируют включить в новый пакет военной помощи Украине еще четыре реактивные системы залпового огня HIMARS.

«Мы передали 315 тонн материалов, включая средства индивидуальной защиты, боеприпасы, оружие, а также медицинские и санитарные материалы, транспортные средства, БПЛА», — рассказала Каррейрас.

Согласно данным военного ведомства, Лиссабон предоставил украинской армии различное оборудование, медикаменты, экипировку, снаряды, а также боевую технику, в том числе и 14 бронетранспортеров MC-113, передает RT.

Португалия с начала спецоперации ВС РФ отправила на Украину 315 тонн военной помощи. Об этом сообщила глава минобороны страны Элена Каррейрас.