Минобороны Португалии отправило на Украину более 300 тонн военной помощи

Португалия с начала спецоперации ВС РФ отправила на Украину 315 тонн военной помощи. Об этом сообщила глава минобороны страны Элена Каррейрас.
Согласно данным военного ведомства, Лиссабон предоставил украинской армии различное оборудование, медикаменты, экипировку, снаряды, а также боевую технику, в том числе и 14 бронетранспортеров MC-113, передает RT.
«Мы передали 315 тонн материалов, включая средства индивидуальной защиты, боеприпасы, оружие, а также медицинские и санитарные материалы, транспортные средства, БПЛА», — рассказала Каррейрас.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты планируют включить в новый пакет военной помощи Украине еще четыре реактивные системы залпового огня HIMARS.