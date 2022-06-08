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Минобороны показало видео работы вертолетов Ми-35 во время спецоперации на Украине

Минобороны показало видео работы вертолетов Ми-35 во время спецоперации на Украине
Федеральное агентство новостей Степан Яцко

Министерство обороны России продемонстрировало видео боевой работы экипажей многоцелевых ударных вертолетов Ми-35 армейской авиации ЗВО во время специальной военной операции на Украине. Ведомство опубликовало кадры в своем Telegram-канале.

Авторы публикации заявили, что во время очередных боевых заданий были ликвидированы опорные позиции управления киевских солдат. Также была уничтожена бронированная техника украинских военнослужащих. 

Украинские националисты при этом обстреливают приграничные районы России. Киевские боевики используют гаубицы, поставленные НАТО.

ми-35 Минобороны Украина
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