Минобороны показало видео работы вертолетов Ми-35 во время спецоперации на Украине

Авторы публикации заявили, что во время очередных боевых заданий были ликвидированы опорные позиции управления киевских солдат. Также была уничтожена бронированная техника украинских военнослужащих.

Министерство обороны России продемонстрировало видео боевой работы экипажей многоцелевых ударных вертолетов Ми-35 армейской авиации ЗВО во время специальной военной операции на Украине. Ведомство опубликовало кадры в своем Telegram-канале .