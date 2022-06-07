Минобороны показало работу полевого пункта питания ВС РФ на Украине

Специалисты материально-технического обеспечения Центрального военного округа (ЦВО) обеспечивают бойцов ВС РФ, выполняющих боевые задачи в ходе спецоперации на Украине, горячим питанием и свежим хлебом. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Пресс-служба ведомства отметила, что мобильный хлебозавод способен выпекать около 1,5 тысячи булок хлеба ежедневно. Полевые кухни КП-130 используются для приготовления более 120 литров первых и вторых горячих блюд для российских военных, пишет телеканал «Звезда».
В меню передвижных столовых разнообразное, в том числе тушенка в соусе, рис с овощами, рагу, гречневые и рисовые каши, а также сладости. Военные повара готовят около семи вариантов суточного рациона.