Минобороны показало на видео уничтожение опорных пунктов ВСУ вертолетами Ка-52 ВС РФ

На показанных военным ведомством кадрах видно, как российские винтокрылые машины обстреливают ракетами опорные пункты украинских войск, передает «Звезда». Отмечается, что удары наносились с расстояния пять тысяч километров. В министерство отметили, что в результате ракетного огня противник понес потери как в живой силе, так и в бронетехнике.