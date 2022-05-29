Минобороны показало на видео уничтожение опорных пунктов ВСУ вертолетами Ка-52 ВС РФ

Экипажи вертолетов Ка-52 Вооруженных сил России нанесли удары по объектам военной инфраструктуры Украины. Соответствующее видео опубликовало Минобороны РФ.
На показанных военным ведомством кадрах видно, как российские винтокрылые машины обстреливают ракетами опорные пункты украинских войск, передает «Звезда». Отмечается, что удары наносились с расстояния пять тысяч километров. В министерство отметили, что в результате ракетного огня противник понес потери как в живой силе, так и в бронетехнике.
Специальная операция России по защите Донбасса стартовала 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, Москва намерена добиваться от Киева демилитаризации и денацификации страны.