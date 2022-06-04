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Минобороны показало на видео удары ВС РФ по военным целям ВСУ

Минобороны показало на видео удары ВС РФ по военным целям ВСУ
globallookpress/Komsomolskaya Pravda

В Сети появились кадры нанесения ударов подразделениями Вооруженных сил России по военным объектам ВСУ в ходе специальной военной операции на Украине. Соответствующее видео было обнародовано Минобороны РФ.

Выяснилось, что в результате ударов ВС РФ удалось ликвидировать 27 районов сосредоточения личного состава и украинской военной техники, а также уничтожить два пункта управления и шесть складов с вооружением ВСУ.

По данным ведомства, в Одесской области ракетным ударом был ликвидирован пункт дислокации иностранных наемников.

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