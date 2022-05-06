Минобороны отчиталось об итогах 72-го дня спецоперации ВС РФ по демилитаризации Украины

Воздушно-космические силы РФ уничтожили 31 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ с применением высокоточного ракетного вооружения. Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией ликвидированы 27 военных объектов, в частности, три склада с боеприпасами в районах Кузьминовки, Звановки и Северска.