Минобороны отчиталось об итогах 72-го дня спецоперации ВС РФ по демилитаризации Украины

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Ракетные и артиллерийские войска ВС РФ в течение дня поразили 207 опорных пунктов, 22 пункта управления и три склада с боеприпасами украинской армии, сообщает пресс-служба Министерства обороны России.
Воздушно-космические силы РФ уничтожили 31 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ с применением высокоточного ракетного вооружения. Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией ликвидированы 27 военных объектов, в частности, три склада с боеприпасами в районах Кузьминовки, Звановки и Северска.
Силы противовоздушной обороны сбили истребитель Су-27 Военно-воздушных сил Украины в небе над ЛНР, а также семь беспилотников противника в Донбассе.
Всего с начала спецоперации на Украине уничтожены 1013 единиц авиации, 2867 танков и прочей бронетехники, а также 1345 орудий полевой артиллерии.