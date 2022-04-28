Минобороны отчиталось об итогах 64-го дня спецоперации ВС РФ по демилитаризации Украины

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Ракетные войска ВС РФ уничтожили пусковую установку комплекса «Точка-У» Вооруженных сил Украины и два района сосредоточения живой силы и бронетехники противника, сообщает пресс-служба Министерства обороны России.
По данным ведомства, еще 38 объектов военной инфраструктуры ВСУ уничтожены ракетными ударами Воздушно-космических сил РФ. В частности, авиацией ликвидированы три пункта управления, 22 опорных пункта и семь районов сосредоточения живой силы и военной техники противника.
Кроме того, ликвидированы шесть складов с вооружением, боеприпасами и топливом. Всего с начала спецоперации на Украине уничтожены 142 самолета ВВС Украины, 2629 единиц бронетехники и 1154 орудия полевой артиллерии ВСУ.
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