Минобороны отчиталось об итогах 64-го дня спецоперации ВС РФ по демилитаризации Украины

Кроме того, ликвидированы шесть складов с вооружением, боеприпасами и топливом. Всего с начала спецоперации на Украине уничтожены 142 самолета ВВС Украины, 2629 единиц бронетехники и 1154 орудия полевой артиллерии ВСУ.