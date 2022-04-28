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    Минобороны отчиталось об итогах 64-го дня спецоперации ВС РФ по демилитаризации Украины

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Минобороны отчиталось об итогах 64-го дня спецоперации ВС РФ по демилитаризации Украины

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    Федеральное агентство новостей

    Ракетные войска ВС РФ уничтожили пусковую установку комплекса «Точка-У» Вооруженных сил Украины и два района сосредоточения живой силы и бронетехники противника, сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

    По данным ведомства, еще 38 объектов военной инфраструктуры ВСУ уничтожены ракетными ударами Воздушно-космических сил РФ. В частности, авиацией ликвидированы три пункта управления, 22 опорных пункта и семь районов сосредоточения живой силы и военной техники противника. 

    Федеральное агентство новостейФедеральное агентство новостей

    Кроме того, ликвидированы шесть складов с вооружением, боеприпасами и топливом. Всего с начала спецоперации на Украине уничтожены 142 самолета ВВС Украины, 2629 единиц бронетехники и 1154 орудия полевой артиллерии ВСУ.

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