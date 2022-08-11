Минобороны отчиталось о последствиях очередного удара по ЗАЭС со стороны ВСУ

По словам генерал-полковника, критически важную инфраструктуру ЗАЭС удалось спасти. При обстреле со стороны украинских боевиков работа электростанции нарушена не была. Мизинцев отметил, что такой результат был достигнут «благодаря умелым, грамотным и эффективным действиям подразделений ВС РФ».