Минобороны отчиталось о последствиях очередного удара по ЗАЭС со стороны ВСУ

Артиллеристы украинских вооруженных сил в очередной раз совершили обстрел Запорожской атомной электростанции. Насколько велики последствия данной атаки, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Известно, что обстрел ЗАЭС произошел со стороны населенного пункта Никополь. В результате атаки зафиксированы частичные повреждения теплоэлектростанции. Помимо этого, пострадало оборудование бассейнов системы охлаждения ядерных реакторов, передает URA.RU.
«11 августа 2022 года подразделениями 44-й артиллерийской бригады ВСУ со стороны населенного пункта Никополь из 152-мм орудий совершен обстрел Запорожской атомной электростанции», — сообщил Мизинцев.
По словам генерал-полковника, критически важную инфраструктуру ЗАЭС удалось спасти. При обстреле со стороны украинских боевиков работа электростанции нарушена не была. Мизинцев отметил, что такой результат был достигнут «благодаря умелым, грамотным и эффективным действиям подразделений ВС РФ».
В случае аварии на Запорожской АЭС под угрозой заражения окажутся Киевская, Харьковская, Запорожская, Полтавская, Херсонская, Одесская, Николаевская, Кировоградская, Винницкая области, ДНР и ЛНР. Кроме того, пострадают приграничные районы России, Белоруссии, Молдавии, Болгарии и Румынии, передает «Царьград».