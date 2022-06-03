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Минобороны отчиталось о новых достижениях ВС РФ в рамках спецоперации на Украине

Минобороны отчиталось о новых достижениях ВС РФ в рамках спецоперации на Украине
Федеральное агентство новостей

Российские военные с начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины уничтожили 3386 единиц бронетехники ВСУ, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

По информации ведомства, за минувшие сутки ударами высокоточного оружия ВС РФ поразили 21 район сосредоточения сил противника. Ракетные войска и артиллеристы уничтожили 26 пунктов управления Вооруженных сил Украины. ВКС РФ, в свою очередь, ликвидировали 13 украинских танков и боевых машин пехоты, зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ» и две установки РСЗО «Град».

Силами российских ПВО за сутки были перехвачены три беспилотных летательных аппарата ВСУ, а также три реактивных снаряда РСЗО «Ураган».

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