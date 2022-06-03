Минобороны отчиталось о новых достижениях ВС РФ в рамках спецоперации на Украине

По информации ведомства, за минувшие сутки ударами высокоточного оружия ВС РФ поразили 21 район сосредоточения сил противника. Ракетные войска и артиллеристы уничтожили 26 пунктов управления Вооруженных сил Украины. ВКС РФ, в свою очередь, ликвидировали 13 украинских танков и боевых машин пехоты, зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ» и две установки РСЗО «Град».