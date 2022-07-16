Минобороны опубликовало видео ударов РСЗО «Ураган» по артиллерии украинских националистов в Донбассе

Видео боевой работы РСЗО «Ураган» по артиллерии украинских националистов, которая до этого наносила удары по населенным пунктам Донбасса, опубликовано на сайте Минобороны России.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.