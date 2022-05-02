Минобороны опубликовало видео работы комплексов «Искандер-М» на Украине

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Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» во время специальной военной операции на Украине.
Ведомство поделилось видео с боевой работой ракетных комплексов в своем Telegram-канале. На кадрах «Искандер-М» выходит на огневую позицию и запускает ракету. После этого показано, как снаряд поражает цель.
Российская специальная операция на Украине началась 24 февраля. Цель этой миссии заключается в демилитаризации и денацификации соседнего государства. Министерство обороны России подчеркивало, что удары наносятся только по военной инфраструктуре, а мирным жителям ничего не угрожает.
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