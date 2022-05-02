Минобороны опубликовало видео работы комплексов «Искандер-М» на Украине

Российская специальная операция на Украине началась 24 февраля. Цель этой миссии заключается в демилитаризации и денацификации соседнего государства. Министерство обороны России подчеркивало, что удары наносятся только по военной инфраструктуре, а мирным жителям ничего не угрожает.