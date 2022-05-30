Минобороны опубликовало кадры уничтожения позиций ВСУ штурмовиками Су-25 ВКС РФ

Отмечается, что для предотвращения попаданий со стороны ПВО противника, пилоты Су-25 использовали противоракетное маневрирование и тепловые ловушки.

«В результате боевого применения авиационных средств поражения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ», — сказано в комментарии к видео.

В военном ведомстве отметили, что российские летчики работали в ходе миссии на предельно малых высотах. Они обстреляли ракетами бронетехнику и замаскированные полевые позиции украинских войск.