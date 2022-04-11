Минобороны объяснило роль комплексов «Искандер» в спецоперации на Украине

ОТРК «Искандер» позволяет ракетчикам выводить из строя и уничтожать командные пункты, склады с вооружением, средства ПВО и другие важные цели противника. Пусковые установки с большой скоростью покидают укрытия, занимают свои позиции и отрабатывают удары по целям.