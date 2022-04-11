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    Минобороны объяснило роль комплексов «Искандер» в спецоперации на Украине

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    globallookpress.com/Pravda Komsomolskaya/Russian Look

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    globallookpress.com/Pravda Komsomolskaya/Russian Look

    Оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» используются для нанесения точечных ударов по объектам военной инфраструктуры на Украине.

    Российские вооруженные силы продолжают участие в спецоперации по демилитаризации Украины. Они наносят удары по военным объектам и боевой технике ВСУ.

    «Российские военные продолжают наносить высокоточным ракетным оружием удары по объектам военной инфраструктуры и боевой технике ВСУ. Для решения задач используются, в том числе оперативно-тактические ракетные комплексы “Искандер”», — сообщает Минобороны РФ.

    ОТРК «Искандер» позволяет ракетчикам выводить из строя и уничтожать командные пункты, склады с вооружением, средства ПВО и другие важные цели противника. Пусковые установки с большой скоростью покидают укрытия, занимают свои позиции и отрабатывают удары по целям.

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