Минобороны объяснило роль комплексов «Искандер» в спецоперации на Украине

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Оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» используются для нанесения точечных ударов по объектам военной инфраструктуры на Украине.
Российские вооруженные силы продолжают участие в спецоперации по демилитаризации Украины. Они наносят удары по военным объектам и боевой технике ВСУ.
«Российские военные продолжают наносить высокоточным ракетным оружием удары по объектам военной инфраструктуры и боевой технике ВСУ. Для решения задач используются, в том числе оперативно-тактические ракетные комплексы “Искандер”», — сообщает Минобороны РФ.
ОТРК «Искандер» позволяет ракетчикам выводить из строя и уничтожать командные пункты, склады с вооружением, средства ПВО и другие важные цели противника. Пусковые установки с большой скоростью покидают укрытия, занимают свои позиции и отрабатывают удары по целям.