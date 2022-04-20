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    Минобороны Норвегии направит Украине порядка 100 ЗРК «Мистраль»

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Минобороны Норвегии направит Украине порядка 100 ЗРК «Мистраль»

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    Федеральное агентство новостей

    Власти Норвегии приняли решение поставить Украине порядка 100
    зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Мистраль».

    В сообщении оборонного ведомства страны говорится, что
    Украина нуждается в военной поддержке. Именно поэтому Норвегия решила передать
    ей партию ЗРК, которые больше не будут использоваться норвежскими военными. Стоит
    отметить, что ранее Киеву были поставлены четыре тысячи противотанковых ракет.

    «Это по-прежнему современное и эффективное оружие, которое принесет
    Украине большую пользу», — отметили в ведомстве.

    Ранее стало известно, что США готовят новый пакет военной
    помощи Украине. Вашингтон собирается поставить Киеву артиллерийское вооружение
    и десятки тысяч боеприпасов, передает RT.

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