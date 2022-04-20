Минобороны Норвегии направит Украине порядка 100 ЗРК «Мистраль»

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Власти Норвегии приняли решение поставить Украине порядка 100
зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Мистраль».
В сообщении оборонного ведомства страны говорится, что
Украина нуждается в военной поддержке. Именно поэтому Норвегия решила передать
ей партию ЗРК, которые больше не будут использоваться норвежскими военными. Стоит
отметить, что ранее Киеву были поставлены четыре тысячи противотанковых ракет.
«Это по-прежнему современное и эффективное оружие, которое принесет
Украине большую пользу», — отметили в ведомстве.
Ранее стало известно, что США готовят новый пакет военной
помощи Украине. Вашингтон собирается поставить Киеву артиллерийское вооружение
и десятки тысяч боеприпасов, передает RT.
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