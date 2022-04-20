Минобороны Норвегии направит Украине порядка 100 ЗРК «Мистраль»

В сообщении оборонного ведомства страны говорится, что

Украина нуждается в военной поддержке. Именно поэтому Норвегия решила передать

ей партию ЗРК, которые больше не будут использоваться норвежскими военными. Стоит

отметить, что ранее Киеву были поставлены четыре тысячи противотанковых ракет.