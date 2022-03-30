Минобороны назвало гуманитарную ситуацию в Харькове самой критической на Украине

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Самая критическая гуманитарная ситуация на данный момент складывается
на Украине в Харькове. Информаций об этом поделился начальник Национального
центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Военный подчеркнул, что гуманитарная ситуация в некоторых
подконтрольных Украине населенных пунктах продолжает быстро ухудшаться. По его
словам, мирные граждане боятся провокаций со стороны киевских радикалов и
прячутся в подвалах.

Украинские националисты ранее заблокировали мирных граждан в
жилых кварталах Харькова. Радикалы также забирают у жителей имущество и
используют их как живой щит, передает RT.

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