Минобороны Литвы планирует закупить ракеты для беспилотника Bayraktar за 1,5 млн евро

По словам главы военного ведомства Арвидаса Анушаускаса, до конца июня планируется закупить ракеты «воздух — земля», после чего вооружение и сам беспилотник будут переданы Киеву. Отмечается, что на покупку боеприпасов министерство потратит 1,5 миллиона евро.