Минобороны Литвы планирует закупить ракеты для беспилотника Bayraktar за 1,5 млн евро

Часть собранных гражданами Литвы денег на закупку для Украины турецкого беспилотного летательного аппарата Bayraktar TB2 пойдет на приобретение необходимого для него вооружения, сообщили в литовском минобороны.
По словам главы военного ведомства Арвидаса Анушаускаса, до конца июня планируется закупить ракеты «воздух — земля», после чего вооружение и сам беспилотник будут переданы Киеву. Отмечается, что на покупку боеприпасов министерство потратит 1,5 миллиона евро.
Ранее в Литве для приобретения БПЛА Bayraktar TB2 удалось собрать порядка шести миллионов евро. Производитель беспилотников согласился предоставить Вильнюсу аппарат для дальнейшей передачи Киеву безвозмездно, если 4,4 миллиона из собранных денег будут потрачены на гуманитарную и другую помощь Украине.