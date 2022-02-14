Минобороны Литвы анонсировало прибытие в страну дополнительных сил НАТО

Дополнительные силы Североатлантического альянса прибудут из Германии в Литву 14 февраля, сообщило минобороны республики.

Известно, что Берлин направил подкрепление в боевую группу передовых сил НАТО в Рукле. Под немецким командованием сейчас находится порядка 1200 военнослужащих союзников по Альянсу.

Запад совершает такие действия на фоне слухов о «российской угрозе» для Украины. Однако в украинском минобороны заявили, что не видят угрозы со стороны соседнего государства. При этом в Москве также неоднократно сообщали, что РФ не вынашивает никаких агрессивных планов и не намерена ни с кем воевать.

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