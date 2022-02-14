Минобороны Литвы анонсировало прибытие в страну дополнительных сил НАТО

Минобороны Литвы анонсировало прибытие в страну дополнительных сил НАТО Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

Дополнительные силы Североатлантического альянса прибудут из Германии в Литву 14 февраля, сообщило минобороны республики.

Известно, что Берлин направил подкрепление в боевую группу передовых сил НАТО в Рукле. Под немецким командованием сейчас находится порядка 1200 военнослужащих союзников по Альянсу.

Запад совершает такие действия на фоне слухов о «российской угрозе» для Украины. Однако в украинском минобороны заявили, что не видят угрозы со стороны соседнего государства. При этом в Москве также неоднократно сообщали, что РФ не вынашивает никаких агрессивных планов и не намерена ни с кем воевать.

 
загрузка...
 
Германия Литва НАТО
Оценить статью
( Пока оценок нет )
RusNewsToday24
© 2020 Информационно — аналитическое издание «RusNewsToday24» Сетевое издание RusNewsToday24 ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ Свидетельство регистрации Эл № ФС 77-24459 ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 101000, г. Москва, ул. Покровка, 7. Телефон: (495) 979-36-65. Договорные отношения коммерческого характера возложены на дочернее предприятие — ООО «Средства массовой информации Учреждения «Центр специальных проектов» ООО «СМИ Учреждения «ЦСП» ОГРН 1087746823295 ИНН 7701791593
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru