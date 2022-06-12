Минобороны КНР: Пекин готов сражаться за Тайвань «до самого конца»

Китай готов сражаться «до самого конца» в случае попыток внешних сил отколоть от страны Тайвань. Такое заявление сделал министр обороны КНР Вэй Фэнхэ.
В ходе конференции по безопасности «Диалог Шангри-ла» в Сингапуре он отметил, что Пекин намерен принять любой бой в случае необходимости.
«Если кто-либо попытается отколоть Тайвань от Китая, мы без колебаний примем бой, мы будем cражаться любой ценой и до самого конца», — указал глава китайского минобороны.
Ранее с похожим заявлением по Тайваню выступал официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь.