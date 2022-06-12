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Минобороны КНР: Пекин готов сражаться за Тайвань «до самого конца»

Минобороны КНР: Пекин готов сражаться за Тайвань «до самого конца»
MOD Russia/via Globallookpress.com

Китай готов сражаться «до самого конца» в случае попыток внешних сил отколоть от страны Тайвань. Такое заявление сделал министр обороны КНР Вэй Фэнхэ.

В ходе конференции по безопасности «Диалог Шангри-ла» в Сингапуре он отметил, что Пекин намерен принять любой бой в случае необходимости.

«Если кто-либо попытается отколоть Тайвань от Китая, мы без колебаний примем бой, мы будем cражаться любой ценой и до самого конца», — указал глава китайского минобороны.

Ранее с похожим заявлением по Тайваню выступал официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь.

Китай минобороны китая тайвань
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