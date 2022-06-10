Минобороны Китая: Пекин намерен любой ценой препятствовать попыткам отделить Тайвань

«Министр обороны Вэй Фэнхэ подчеркнул, что в случае, если кто-то посмеет отколоть Тайвань, китайская армия непременно будет готова воевать, не постоит за ценой, чтобы разрушить любые планы отделить Тайвань или добиться его независимости», — сказал Цянь.