Минобороны Китая: Пекин намерен любой ценой препятствовать попыткам отделить Тайвань

Правительство Китая будет всячески бороться с попытками отделить Тайвань от КНР и добиться независимости острова. Об этом заявил официальный представитель минобороны страны У Цянь.
В ходе брифинга после встречи глав военных ведомств Китая и США Вэя Фэнхэ и Ллойда Остина в Сингапуре он отметил, что власти КНР намерены бороться за Тайвань любой ценой, вплоть до военных действий.
«Министр обороны Вэй Фэнхэ подчеркнул, что в случае, если кто-то посмеет отколоть Тайвань, китайская армия непременно будет готова воевать, не постоит за ценой, чтобы разрушить любые планы отделить Тайвань или добиться его независимости», — сказал Цянь.
Спикер китайского минобороны также отметил, что Народно-освободительная армия Китая будет со всей решительностью защищать суверенитет и территориальную целостность республики.