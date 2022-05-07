Минобороны: киевские радикалы разместили на заводе «Азот» тяжелое вооружение

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Украинские боевики разметили тяжелое вооружение на на заводе «Азот» в Северодонецке. Они удерживают в качестве живого щита более тысячи человек и систематически обстреливают из РСЗО Первомайск, Стаханов и Калиново. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Радикалы устраивают обстрелы населенных пунктов с целью провокации ответа от ВС РФ. По словам Мизинцева, это делается для того, чтобы обвинить российскую армию в уничтожении мирного населения и устроить техногенную катастрофу в регионе.
«На территории предприятия “Азот” в Северодонецке Луганской народной республики, боевики разместили тяжелое вооружение, а в качестве “живого щита” в подземных сооружениях удерживают более тысячи работников завода и местных жителей», — рассказал он.
Ранее боевики под Харьковом, удерживая мирных граждан, провоцировали огонь ВС России. В результате точечного огневого воздействия националистом было нанесено поражение, мирное население не пострадало.