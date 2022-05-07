Минобороны: киевские радикалы разместили на заводе «Азот» тяжелое вооружение

Украинские боевики разметили тяжелое вооружение на на заводе «Азот» в Северодонецке. Они удерживают в качестве живого щита более тысячи человек и систематически обстреливают из РСЗО Первомайск, Стаханов и Калиново. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.